Inflation erfasst Pflegeheime in Bielefeld

Bielefeld

Die Inflation dringt in die Pflegeheime ein. In diesen Tagen gehen die ersten Briefe an Angehörige raus, in denen höhere Eigenanteile wegen des seit 1. September geltenden Tariftreuegesetzes gefordert werden. Es dürfte nicht die einzige Erhöhung bleiben.

Von Stephan Rechlin