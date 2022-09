Hoffnung auf neue Parkdecks

Aus einem Parkrecht für Anwohner der neuen Fahrradstraße in den Parkhäusern des Städtischen Klinikums wird voraussichtlich nichts. Wegen der Schichtdienste im Krankenhaus würde es ihnen nur zwischen 22.15 Uhr und 5.45 Uhr zur Verfügung stehen.

Initiative Radentscheid freut sich über neue Fahrradstraße in Bielefeld

Zu dem 2017 neu errichteten Ärztehaus an der Oelmühlenstraße gehört auch ein neues Parkhaus. Im Stadtentwickungsausschuss wird über eine Aufstockung dieser Immobilie spekuliert..

Doch am Rande der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses keimte die Hoffnung auf, das 2017 an der Oelmühlenstraße neu gebaute Parkhaus könnte aufgestockt und damit auch von Anwohnern genutzt werden. Die verlieren, wie berichtet, 116 Parkplätze durch den Umbau von Ehlentruper Weg und Rohrteichstraße in eine Fahrradstraße.