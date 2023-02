Bielefelds Innenstadt bekommt eine glatte Drei

Mehr als die Hälfte von 232 befragten Passanten würde ihren Verwandten, Freunden und Bekannten nicht empfehlen, mal in der Bielefelder Innenstadt einzukaufen. Ebenfalls mehr als die Hälfte der vom Handelsverband befragten Bürger stellt jedoch auch fest, dass sich Bielefeld leicht bis deutlich verbessert habe.

Handelsverbandsstudie: Mehr als die Hälfte würde keinen Besuch in der City empfehlen

Geschäfte kommen, Geschäfte gehen. Zero hat die Bahnhofstraße verlassen. Etwas weiter oben werden schon wieder zwei neue Läden anderer Anbieter eingerichtet.

So lauten zwei Ergebnisse aus der vierten Auflage der Studie „Vitale Innenstädte 2022“, die der Handelsverband bundesweit durchführt, in Bielefeld mit Hilfe der Industrie- und Handelskammer und der Stadtmarketing GmbH. Im Vergleich zu vorausgegangenen Studien aus den Jahren 2018 und 2020 ist Bielefeld in der Gesamtbewertung von einer zwei minus auf eine glatte drei abgerutscht.