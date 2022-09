FDP stellt einen grünen Antrag

Der Umweltverband Pro Grün zeigt in einem Kataster 230 Baulücken und Leerstände in Bielefeld auf – doch es passiert nichts. Dabei fehlen mindestens 5000 Wohnungen in dieser Stadt.

Ausgerechnet die FDP greift diesen Missstand jetzt auf. In einem Antrag an den Stadtentwicklungsausschuss fordert sie die Einstellung eines „Ombudsmannes“, der immer mal in der Bauverwaltung nachhakt und in Gesprächen mit Investoren vermittelt. Jasmin Wahl-Schwentker ist die FDP-Fraktionsvorsitzende im Bielefelder Rat: „Wir hören immer wieder von Vorhaben im Bestand, die sich auf der Ebene der Sachbearbeiter lange hinziehen oder mit nicht nachvollziehbaren Auflagen versehen werden. Der Erfolg eines Bauprojektes darf aber nicht davon abhängen, ob man Glück mit dem Mitarbeiter im Bauamt hat.“ Deshalb sei eine Ombudsperson ein Schritt dahin, diese Konflikte flott und zufriedenstellend für die Bauvorhaben zu lösen. Fraktionskollege Rainer Seifert ergänzt: „Wir wünschen uns mehr Service und Kreativität seitens des Bauamtes, im Sinne von: Wir helfen Dir.“