„Klassenfahrten sind in Gefahr“

Bielefeld

Das Inselhaus Langeoog ist für Generationen von Bielefelder Schülern ein festerTeil ihrer Erinnerung an die Schulzeit. Nachdem der Trägerverein das Haus durch die Corona-Pandemie hatte retten können, sind nun die Klassenfahrten in das Schullandheim der Osningschule erneut in Gefahr.

Von Hendrik Uffmann