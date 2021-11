Investor sieht Recht auf seiner Seite

Bielefeld

Nein, zu retten ist die Hammer Mühle jetzt nicht mehr. Ein Schuttberg türmt sich an der Mühlenstraße/Ecke Huberstraße auf. Davor haben sich am Freitag Nachmittag mehr als 200 Menschen versammelt. Sie protestieren, nicht laut, eher still, aber zornig. Sie sind geschockt, dass das Gebäude am Donnerstag so plötzlich, einen Tag vor der möglichen vorläufigen Unterschutzstellung, abgerissen wurde.

Von Michael Schläger