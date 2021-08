Inzidenz 130,5: Bielefeld bundesweit auf Platz 3

Bielefeld

Die Corona-Lage bleibt dynamisch. Mit den für Freitag an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Neuinfektionen hat Bielefeld am Freitag mit 130,5 bereits die bundesweit dritthöchste Sieben-Tage-Inzidenz. Das Gesundheitsamt kündigte bereits am Donnerstagabend den rasanten Zuwachs an, ging zunächst sogar von einer Inzidenz von 131,1 aus.

Von Peter Bollig