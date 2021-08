Inzidenz steigt Freitag auf 131,1

Bielefeld

Die Corona-Lage bleibt dynamisch. Mit den für Donnerstag an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Neuinfektionen hatte Bielefeld am Donnerstag mit 103,8 bereits die bundesweit sechsthöchste Sieben-Tage-Inzidenz. Wie das Gesundheitsamt am Abend mitteilt, steigen die Zahlen rasant weiter. Das RKI werde in der Nacht zu Freitag für Bielefeld wohl eine Inzidenz von 131,1 ausweisen.

Von Peter Bollig