Ishara in Bielefeld: Bade- und Saunawelt bleibt zwei Wochen geschlossen

Wegen Sanierungsarbeiten muss das Ihara zwei Wochen lang schließen. Der Sportbereich ist davon nur am 22. Juni betroffen.

In regelmäßigen Abständen werden Revisionen in den verschiedenen Einrichtungen der Bielefelder Bäder durchgeführt. Aus diesem Grund bleibt die Bade- und Saunawelt des Ishara von Montag, 13. Juni, bis Freitag, 24. Juni, geschlossen.

Das Sportbad des Ishara steht in dieser Zeit weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung – mit einer Ausnahme. Aufgrund von Sanierungsarbeiten an den Fernwärme-Leitungen wird die Wärmeversorgung des Neuen Bahnhofsviertels am Mittwoch, 22. Juni, für einen Tag unterbrochen.

Im Zuge dieser Baumaßnahme muss auch das Ishara-Sportbad geschlossen bleiben.