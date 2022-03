Ist die Stadtbahnschubserin aus Bielefeld krank?

Staatsanwalt prüft Unterbringung der verhafteten Frau in der Gerichtspsychiatrie

Bielefeld

Die mutmaßliche Stadtbahnschubserin (23), die seit Freitag wegen zweifachen versuchten Mordes in U-Haft sitzt, wird wohl aus dem Bielefelder Gefängnis in die geschlossene Gerichtspsychiatrie verlegt. Die arbeitslose, wegen Schwarzfahrens und Diebstählen polizeibekannte Bielefelderin soll psychisch krank und auf Medikamente angewiesen sein. Nach Informationen dieser Zeitung wurde die Frau bereits in der Bethel-Psychiatrie ­Gilead IV behandelt.

Von Jens Heinze