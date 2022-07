„Ja, der Kampf hat sich gelohnt“

Dieses Freibad stand mindestens zweimal kurz davor, für immer geschlossen zu werden. Mit großem Engagement haben das Ehrenamtliche verhindert, an der Spitze Hannelore Pfaff, Gründungsmitglied von „Pro Bad Gadderbaum e.V.“ und Gallionsfigur der Bewegung. „Ja, das Gadderbaumer Freibad war gefühlt immer ‚mein Freibad‘“, sagt Hannelore Pfaff. Das, was erreicht worden sei, sei aber nur mit Unterstützung zahlloser Ehrenamtlicher im Förderverein (3000 Mitglieder) gelungen.

Seit vielen Jahren aktiv dabei sind Germa Hirse, Christoph Weber, Angelika Warstat und Birgit Böcker. Sie haben Geld gesammelt, Nacken- und Rückenmassagen angeboten, Toiletten und Duschen geschrubbt, Sonnenschirme aufgestellt, sitzen an der Kasse – in dieser Saison an den Wochenenden. Und sie haben, als das Bad 2005 wegen seiner Baufälligkeit zum ersten Mal dicht gemacht werden sollte, und dann nach der tatsächlichen Schließung 2012 mit dafür gekämpft, dass es saniert wird.