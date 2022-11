Ja zur Übernahme des AWO-Berufskollegs

Bielefeld

Mehrheitlich beschlossen hat der Rat die Übernahme des AWO-Berufskollegs in städtische Trägerschaft. Zum 1. August 2023 wird das Berufskolleg an der Detmolder Straße 280 zu einem Teilstandort des städtischen Maria-Stemme-Berufskollegs. Zudem werden zwei Bildungsgänge neu eingerichtet. Der Änderungsantrag der CDU, die Räume an der Detmolder Straße zunächst nur für zwei Jahre anzumieten, wurde abgelehnt.

Von Burgit Hörttrich