Busse fahren ab Montag wieder über den Jahnplatz in Bielefeld - Verzögerungen drohen bei den Lampen

Bielefeld

So langsam kommt der Abschluss des großen Straßenbauprojektes in Sicht: Als am Freitag die Bauarbeiter nach und nach die Zäune und Absperrbaken vom Jahnplatz abräumen, können sich Fußgänger und Radfahrer immer größere Flächen des Platzes zurückerobern.

Von Peter Bollig