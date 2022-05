Jahnplatz-Fertigstellung (noch ohne neues Licht) am 3. September

Der Jahnplatz-Umbau wird noch teurer als ohnehin schon, die Fertigstellung soll am 3. September sein - das neue Licht fehlt aber wegen massiver Lieferprobleme dann noch.

In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: Fertigstellung am Freitag, 20. Mai, mit dem Zusatz: bis auf Restarbeiten.

Damit ist unter anderem das neue Licht gemeint, das voraussichtlich erst im Oktober in betrieb gehen wird.

Hier der aktueller Stand Umbau Jahnplatz:

Mitte Juni 2022 enden die Arbeiten an den Bushaltestellendächern auf der Nordseite.

Die Beleuchtungsarbeiten in den außerhalb der zentralen Platzbereichs gelegenen Straßen Friedrich-Verleger

Straße, Herforder Straße, Alfred- Bozi Straße / Oberntorwall werden bis Ende Juli 2022 abgeschlossen.

Massive Lieferengpässe bei den Stahlmasten und den Edelstahlseilen für die Beleuchtungsverspannung führen zu Terminverzögerungen. Die Fertigstellung wird sich hier bis in den Winter verschieben.

Die Holz- Sitzbänke werden im Juli 2022 aufgestellt.

Es ist geplant, die neuen Haltestellen zum Beginn der Sommerferien am 27. Juni in Betrieb zu nehmen.

Die Verkehrsfreigabe ist für Ende Juli geplant.

Am Samstag, 3. September, soll die offizielle Eröffnung des Jahnplatzes stattfinden.

Die Verzögerung der Gesamtfertigstellung ist mit dem Zuschussgeber abgestimmt. Sie gefährdet nicht die zugesagten Fördermittel.