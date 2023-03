Jahnplatzforum in Bielefeld schließt endgültig

Nach dem Brand am 23. Februar war das Bielefelder Jahnplatzforum wegen des Ausfalls der Notbeleuchtung elf Tage lang geschlossen. Am Dienstag (7. März) wurde es wieder geöffnet. Zum 1. Mai schließt die unterirdische Passage endgültig.

Nach fast 66 Jahren ist Schluss. Der am 19. Juli 1957 eröffnete Jahnplatztunnel, der Vorgänger des heutigen Forums, bleibt vom 1. Mai an verschlossen. Der letzten Handvoll Mietern in der ehemals als wegweisend geltenden unterirdischen Einkaufspassage wurde zum 30. April gekündigt, bestätigte der Eigentümer.