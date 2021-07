Jakobskreuzkraut und Disteln sind das Problem

Im Zusammenhang mit Mäharbeiten der Stadt Bielefeld am Straßenrand erinnert Hans-Jürgen Kleimann an die Interessen der Landwirtschaft

Das WESTFALEN-BLATT hatte darüber berichtet, dass bezüglich der Mahd von Straßenbegleitgrün am Stadtrand beim UWB ein Umdenken in Richtung Ökologie einsetzt, was Naturschützer sehr begrüßen. Es geht darum, dass der UWB künftig nicht mehr so tief abmäht, um bodenlebende Tiere zu schützen. Es geht aber auch darum, dass Kriterien wie Schnittbreite, Mähtechnik, Pflegehäufigkeit und Pflegezeitraum im Sinne der Artenvielfalt eine größere Rolle spielen sollen als bisher.