Jede dritte Geburt per Kaiserschnitt

Bielefeld/Wiesbaden

Immer mehr Geburten in Deutschland erfolgen per Kaiserschnitt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, kam im Jahr 2021 fast jedes dritte in einem Krankenhaus geborene Kind auf diese Weise auf die Welt. NRW-Hebammenverbandsvorsitzende Barbara Blomeier aus Bielefeld sieht „finanzielle Fehlanreize“.