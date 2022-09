Die bisherige Saison in der zweiten Bundesliga war für die Fans von Arminia Bielefeld alles andere als lustig. Der 11-Freunde-Leseabend in der Schüco-Arena ist dafür ein zweistündiger Spaß: Mit ihrem Angriff auf die Lachmuskeln der 500 Zuschauer haben Philipp Köster und Jens Kirschneck zahlreiche Volltreffer gelandet.

„11 Freunde“-Edelfedern unterhalten 500 Zuschauer in der Bielefelder Schüco-Arena

Jens Kirschneck (rechts) und Philipp Köster landen während des Leseabends in der Schüco-Arena zahlreiche Volltreffer .

Die eigene Fußball-Karriere der beiden Redakteure des Fußballmagazins „11 Freunde“ ist überschaubar. Jens Kirschneck wandelte sich, nach eigener Aussage, beim SV Bölhorst-Häverstädt vom „hoffnungsvollen Fußballtalent zum Meckerfan“, als er Ende der 80er Jahre in die zweite Mannschaft und somit in die Kreisliga B Minden-Süd degradiert wurde. Philipp Köster wollte lieber als Allesfahrer mit Arminia durch die Stadien tingeln, als weiterhin in der B-Jugend des TuS Eintracht Bielefeld zu kicken.