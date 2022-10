"Alle sind bei uns willkommen"

850 Männer und Frauen sorgen in Bielefeld ehrenamtlich dafür, dass Hilfe da ist, wenn sie gebraucht wird. Dafür zu sorgen, dass das Engagement in den 27 Löschabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr attraktiv bleibt und sich noch mehr Menschen dafür interessieren, das hat Jens Husemann zu einem der Schwerpunkte seiner Arbeit gemacht. Seit Januar ist der 52-Jährige Gesamtsprecher aller freiwilligen Feuerwehrleute in der Stadt.

Denn die Situation in der Freiwilligen Feuerwehr hat sich in den vergangenen Jahren verändert, sagt Husemann.„ Dass jemand in einem Ort lebt und arbeitet und dort auch Mitglied in der Feuerwehr ist, so dass er tags und nachts schnell am Gerätehaus ist und zu einem Einsatz ausrücken kann, das ist immer seltener der Fall“, erklärt der gelernte Elektroingenieur.