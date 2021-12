„Jetzt kommt etwas Neues“

Patrizia De Carlo wollte eigentlich Lehrerin werden. Doch damals hieß es: Brotlose Kunst, also übernahm sie nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre den Juwelier „Haselhorst“ ihres Schwiegervaters. Nach 17 Jahren gibt sie den Innenstadt-Standort an der Wilhelmstraße nun auf. Grund ist neben Corona die geplante Baustelle in der Straße.

„Ich komme aus einer Uhrmacher-Dynastie“, sagt die 57-Jährige. Neben ihrem Schwiegervater, der das Geschäft vor 50 Jahren am Bültmannshof in Bielefeld gegründet hatte, sind auch ihr Mann und ihr Schwager gelernte Uhrmachermeister. Mit Standorten in Lemgo und Halle betrieb die Familie einst drei Geschäfte in der Region OWL. Bleiben wird vom kommenden Jahr an nur noch das Geschäft in der Nachbarstadt Halle.