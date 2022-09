Joris feiert „Liebefeld“

850 Fans erzeugen Heimspiel-Atmosphäre im „Zauberschuppen“ in Bielefeld

Bielefeld

Arminia Bielefeld trägt seine Heimspiele in der Schüco-Arena aus, Singer-Songwriter Joris spielt sie im Bielefelder Lokschuppen. Der in Vlotho aufgewachsene Künstler hat Familie, Freunde und 850 Fans im ausverkauften kleinen Saal in seinen Bann gezogen.

Von Sören Voss