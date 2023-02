Bielefeld: Alkoholisiertes Mädchen verletzt Mann mit Bierflasche

Drei alkoholisierte Mädchen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren haben in einer Bielefelder Stadtbahn einen 21 Jahre alten Mann verletzt. Er trug nach Auskunft der Polizei bei dem Vorfall am Donnerstag eine Kopfplatzwunde davon, weil ihm eines der Mädchen eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen hatte.

Jugendliche greifen jungen Mann an

Nach Angaben der Polizei spuckten die drei Mädchen auf den Boden und verspritzten Bier aus Flaschen. Der später verletzte 21 Jahre alte Mann forderte sie auf, damit aufzuhören. Daraufhin schlug ihm eines der Mädchen eine leere Bierflasche an den Kopf. Die Flasche zerbrach dabei.

Ein weiteres Mädchen warf seine Flasche in Richtung des Mannes. Die Flasche schlug in eine Absperrscheibe. Sowohl die Flasche als auch die Scheibe zerbrachen. Das dritte Mädchen trat dem Geschädigten in den Rücken.

An einer Haltestelle flüchteten die Mädchen. Sie wurden aber von der Polizei während einer Fahndung entdeckt. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben.