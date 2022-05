Julia Engelmann: Tour wegen Corona-Erkrankung abgesagt

Von André Best

Die erfolgreiche Künstlerin Julia Engelmann hat ihre für Mai dieses Jahres geplante Tour abgesagt. Grund ist eine schwere Corona-Erkrankung. Auch der Auftritt der 29-jährigen Dichterin und Sängerin am 25. Mai in der Stadthalle Bielefeld ist von der Absage betroffen.

Auch Auftritt am 25. Mai in Bielefeld betroffen

Im Mai wollte die Vollzeitpoetin mit neuen Texten und neuer Musik auf große Live-Tour gehen. Daraus wird nun leider nichts. Julia Engelmann befindet sich aktuell noch in der Genesung einer schweren Corona-Erkrankung. Somit kann die „Glücksverkatert-Tour" nicht stattfinden. Alle Termine mussten daher ersatzlos abgesagt werden (Quelle: Semmel Concerts Entertainment GmbH). Die bereits gekauften Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.