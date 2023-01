Bielefelder Hof-Bioladen wird umgebaut - Eröffnung am 11. Februar

Bielefeld

Auf Gut Wilhelmsdorf steht die nächste Generation in den Startlöchern: Maike Schumacher, Friederike Hegselmann, Caroline Barth und Jan Hoyer wollen Zeichen setzen, wie der Bioland-Landwirtschaft in Zukunft aussehen kann: Kuhgebundene Kälberhaltung steht für mehr Tierwohl in der Milcherzeugung und ist das Ziel der jungen Bio-Bauern.

Von Kerstin Sewöster