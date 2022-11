Junges Gesangsensemble schenkt Hoffnung

Pandemie, Energiekrise, Ukraine-Krieg - es gibt in diesen ungewöhnlichen Zeiten verschiedene Gründe, niedergeschlagen zu sein. Da kommt die neue CD des Jugendvokalensembles VokalTotal gerade recht. Ein stückweit Trost und Hoffnung schenken die Sängerinnen und Sänger all jenen, die bedrückt und beladen sind. Zusammen mit kirchlichen und philosophischen Texten, rezitiert von der Präses und langjährigen Gemeindepastorin Annette Kurschuss, wird der Tonträger zu einem Hoffnungsspender mit großem Sendungsbewusstsein.

An der Neustädter Mariengemeinde ist eine CD als Trostspender entstanden

Ideengeber zu dem an der Neustädter Mariengemeinde angesiedelten Projekt war der Kirchenmusiker Martin Bartsch, der von 1967 bis 1982 das Kantorenamt an der Neustädter Marienkirche versah und somit der Vor-Vor-Gänger von Ruth M. Seiler ist. Bartsch hatte als Landeskirchenmusikdirektor in Kurhessen-Waldeck bereits ein ähnliches CD-Projekt initiiert.