Juwelier-Einbrecher sitzt in U-Haft

Erst wurde ein Imbiss-Stand vorm Bielefelder Hauptbahnhof aufgebrochen, dann gab es einen Einbruch bei einem Juwelier ganz in der Nähe - jetzt sitzt ein wegen Drogen- und Eigentumsdelikten polizeibekannter Bielefelder (43) in U-Haft. Der Junkie soll für beide Taten verantwortlich sein.

„Am Sonntagmorgen fiel ein Einbrecher am Willy-Brandt-Platz auf, als er die Scheibe eines Juweliers einschlug und diverse Schmuckstücke entwendete. Zuvor hatte er in einem Imbiss-Stand am Hauptbahnhof Beute gemacht“, berichtete Polizeisprecher Michael Kötter von den Taten am 19. Februar.

Gegen 9.10 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann eine Scheibe eines An- und Verkaufsgeschäfts für Schmuck an der Feilenstraße am Willy-Brandt-Platz einschlug. Er stopfte die ausgestellten Schmuckstücke in seinen Rucksack und flüchtete.

Wenig später stießen alarmierte Polizisten zwischen den beiden Tatorten im Bereich der „Tüte“ an der Herbert-Hinnendahl-Straße auf einen 43-jährigen Bielefelder. Polizeisprecher Michael Kötter: „Auf ihn traf die Beschreibung des gesuchten Einbrechers zu. In seinem Rucksack entdeckten die Polizisten zahlreiche Schmuckstücke des Juweliergeschäfts.“

Bei „dean&david“ Handy und Geldbörse erbeutet

Warum sich außerdem ein fremdes Handy und Portemonnaie in seinem Rucksack befanden, konnte der Angehörige der Bielefelder Drogenszene nicht erklären, sagte der Polizeisprecher. Dieses „Rätsel“ lösten die Ermittler dann wenig später. Die beiden Gegenstände stammten aus dem „dean&david“-Imbisspavillon vorm Hauptbahnhof, dessen Tür offenbar vom 43-Jährigen vor dem Einbruch beim Juwelier aufgebrochen worden war.

Die Polizisten nahmen den polizeibekannten Tatverdächtigen vorläufig fest, brachten ihn in eine Zelle des Polizeipräsidiums und stellten die Beute, die der Süchtige offenbar für Drogennachschub versetzten wollte, sicher. Nach den Ermittlungsergebnissen der Kriminalpolizei beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld Untersuchungshaft für den 43-Jährigen.

Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld gab dem Antrag am Montagmittag statt. Der mutmaßliche Einbrecher sitzt jetzt im Gefängnis.