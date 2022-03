Kämpferisch und augenzwinkernd

In der westlichen Welt dürfen Frauen wählen, Hosen tragen, Fahrrad fahren oder Bundeskanzlerin werden. Der internationale Frauentag oder auch Weltfrauentag, der jedes Jahr am 8. März gefeiert wird, soll daran erinnern, dass diese Rechte hart erkämpft wurden. Passend zu diesem Anlass: die Bachelorarbeit von Julia Wartemann vom Fachbereich Gestaltung. Die Modeabsolventin bietet vier starken Frauen in einem fiktiven Theaterstück mit Namen „Auf der Damentoilette“ eine Bühne. Wenngleich das Stück also gar nicht existiert, entwarf Wartemann das Bühnenbild und – hier kommt die Mode ins Spiel – ein Kostüm für jede ihrer Charakterfrauen.

„Ich wollte Frauen porträtieren, die ihrer Zeit voraus waren und die zugleich ganz unterschiedliche Leben geführt haben“, erklärt die 25-jährige Modedesignerin ihre Motivation. Die vier Frauen des Stückes sind Théroigne de Méricourt, Dr. James Barry, Gertrude Bell und Katherine Johnson. Den meisten dürften die vier unbekannt sein, allenfalls Johnson gelangte durch den Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ zu einer gewissen Popularität.

Théroigne de Méricourt

Die erste der vier Frauen des Stücks ist Théroigne de Méricourt. Sie lebte von 1762 bis 1817 und setzte sich während der Französischen Revolution für die Rechte der Frauen ein. Sie besuchte die Verhandlungen der Nationalversammlung und gründete gemeinsam mit anderen Besuchern eine politische Gesellschaft mit dem Namen „Klub der Menschenrechte“. In ihren Reden forderte Méricourt die Gleichheit von Männern und Frauen und das Recht für Frauen, sich zu bewaffnen und in die Armee einzutreten. So entstand auch ihre Bezeichnung als französische Amazone – die weibliche Kriegerin.

Das Bild der Amazone jedoch ist bis heute lebendig und findet sich in Wartemanns Kostüm für Méricourt wieder.

Dr. James Barry

Die zweite Frau in Wartemanns Setting ist Dr. James Barry, die 1789 eigentlich als Margaret Ann Bulkley in Irland geboren wurde. Um Medizin studieren zu können, verkleidete Margaret sich als Mann und lebte schließlich unter dem Namen James Barry. Nach ihrem Medizinstudium trat sie der britischen Armee bei, arbeitete als Chirurg und setzte sich für die Verbesserung der Hygiene von Soldaten, Gefangenen und Sklaven ein. Zu ihren Erfolgen zählte unter anderem der erste erfolgreiche Kaiserschnitt in Afrika, den Mutter und Kind überlebten. Erst nach ihrem Tod 1865 entdeckte man ihr Geheimnis. Die zwei Identitäten Barrys prägen Wartemanns Kostüm: Eine rote Militärjacke unterstreicht Barrys Position in der Armee. Die abgeplatzten Ärmel der Jacke lassen jedoch einen Blick auf das darunterliegende weiße Hemd zu.

Gertrude Bell

Die dritte Frau auf der „Damentoilette“ ist Gertrude Bell. Sie erkämpfte sich die Anerkennung von Männern nicht dadurch, dass sie selbst zu einem wurde, sondern durch ihre Arbeit als Historikerin, Schriftstellerin, Archäologin, politische Beraterin und Angehörige des britischen Geheimdienstes im Ersten Weltkrieg. Sie zog in den heutigen Irak, an dessen Gründung sie später als politische Verbindungsoffizierin maßgeblich beteiligt war.

Das Problem der damaligen Zeit: Für Bells Expeditionen in die Wüste gab es keine geeignete Frauenkleidung. Um trotzdem möglichst komfortabel reisen zu können, begann sie, Männerkleidung zu tragen. Wartemann behob den Mangel an Funktionskleidung für die Frauen der damaligen Zeit – zumindest in ihrem Theaterstück: „Ich wollte dieser klugen und starken Frau endlich die Kleidung geben, die sie auf ihren Reisen in der Wüste gebraucht hätte. Daher habe ich ein sandfarbenes Kostüm entworfen, das mit seinem Poncho an die Kleidung der Beduinen angelehnt ist, die Bell in der Wüste kennengelernt hat.

Katherine Johnson

Die vierte Frau in Wartemanns Stück hatte es doppelt schwer: 1918 als afroamerikanische Frau geboren, hatte Katherine Johnson nicht nur mit den Benachteiligungen von Frauen zu kämpfen, sondern auch mit der Rassentrennung. Trotzdem machte sie sich als Mathematikerin bei der NASA einen Namen und leistete mit ihrer Berechnung der Flugbahnen für den ersten bemannten Flug zum Mond einen bedeutenden Beitrag für die Wissenschaft. Für ihre Arbeit wurde sie Ende 2015 mit der „Presidential Medal of Freedom“ ausgezeichnet.

Auch Johnsons Kostüm ist von ihrem Lebensweg geprägt: Weil Frauen bei der NASA auch als „Human Computers“ bezeichnet wurden, verwendete Wartemann für die Hose einen blauen Stoff mit einem Print, der an die Optik von Computer-Platinen erinnert.

Neben Kostümen und Bühnenbild schaffte Wartemann es bisher nicht, das bislang nur fiktive Theaterstück tatsächlich zu schreiben. Lediglich die Ausgangssituation auf der Damentoilette steht fest.

„Ich bin leider keine sonderlich talentierte Dramatikerin“, sagt Wartemann und so wird es wohl bei der bloßen Fiktion eines Stückes bleiben – es sei denn, es findet sich noch eine Autorin, denn mittlerweile arbeitet Wartemann als Assistentin für Bühne und Kostüm am Theater Bielefeld.