Kann denn Bauen Sünde sein?

Initialzündung für „Abriss-Kalender“ steht immer noch in Bielefeld

Bielefeld

1500 Bausünden hat sie dokumentiert, Bücher wie „Eigenwillige Eigenheime“ oder „Abriss-Kalender“ veröffentlicht - Nummer 5 mit 365 weiteren Bausünden gilt für das Jahr 2023. Ihre erste Bausünde aber hat Dr. Turit Fröbe tatsächlich 2001 in Bielefeld gefunden: das „Stromkasten-Kunstwerk“ an der Ecke Niederwall/Marktstraße. Die Architekturhistorikerin aus Berlin sprach beim Art/Science-Festival „Schlechter Geschmack“ im Theaterhaus Tor 6 über - was wohl? - Bausünden.

Von Burgit Hörttrich