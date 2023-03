Karstadt: Das große Hoffen und Bangen in Bielefeld

Wird am Montag das Ende von Karstadt in Bielefeld verkündet? Oder bricht Jubel aus, wenn die Mitarbeiter von der Rettung erfahren? Die Entscheidung steht bevor. Ein Kommentar.

Karstadt in Bielefeld: Ende oder weiter? Die Entscheidung steht unmittelbar bevor.

Wenn am Montag oder Dienstag die Karstadt-Filiale in Bielefeld für 10 bis 20 Minuten geschlossen wird, dann könnte es für die 150 Mitarbeiter endlich Gewissheit geben. Die Beschäftigten werden erfahren, ob das Kaufhaus in der Bahnhofstraße schließen muss und sie ihre Arbeitsplätze verlieren oder nicht.