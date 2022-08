Kaufland-Eröffnung verschoben

Die Eröffnung des Bielefelder Kaufland-Marktes an der Teutoburger Straße verzögert sich weiter. Dort würden derzeit Umbauarbeiten durchgeführt, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ursprünglich geplant, teilt das Unternehmen Kaufland auf Anfrage dieser Zeitung mit. Man gehe derzeit von einer Eröffnung des Marktes gegen Ende des Jahres aus.

Umbauarbeiten an der Teutoburger Straße in Bielefeld dauern länger

Ursprünglich sollte der ehemalige Real-Markt an der Teutoburger Straße in diesem Sommer als Kaufland-Filiale

Der Real-Markt, der sich dort befand, hatte wie berichtet Ende Februar geschlossen. Er sollte, wie die Real-Märkte in Sieker und an der Gütersloher Straße in Brackwede zuvor, als Kaufland-Markt in diesem Sommer wiedereröffnen. Doch die Eröffnung wurde mehrfach verschoben.