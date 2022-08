Kaufleute feiern sich und die Bielefelder Altstadt

40-jähriges Bestehen: 120 Gäste kommen in den Garten des Kunstvereins am Waldhof

Ausgerechnet am Waldhof. Die Stimmung dort war schon mal schlechter. Hier, an der Straße, die zur Einfahrt in die Altstadt gilt. An diesem Abend ist das schnell vergessen. Nette Atmosphäre, gutes Essen, Live-Musik, Lichter, Kerzen und traumhaftes Wetter. Der Rahmen hätte nicht besser sein können für die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Kaufmannschaft Altstadt. 120 Gäste genossen den Abend in vollen Zügen.