Kein Frühstart im Musikerviertel

Kommentar zur Notunterkunft in 36 Briten-Häusern

Bielefeld

In der Flüchtlingskrise ab 2015 ist es vielfach beklagt worden, dass Unterkünfte und Aufnahmeeinrichtungen oft da eingerichtet werden, wo die sozialen Rahmenbedingungen eh schon schwierig sind, aber nie in den Vierteln der Reichen. Mit der jetzt geplanten Notunterkunft im Musikerviertel ist das nun anders. Bis zu 500 Flüchtlinge sollen auf dem so genannten „Millionärshügel“ eine vorübergehende Bleibe finden.

Von Peter Bollig