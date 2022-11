Kein Nein zur digitalen Technik 

Bielefeld

„Reduziert zu werden auf einen Fernseher und einen bequemen Stuhl macht mir Angst. Ich will mir ein Leben im Pflegeheim nicht vorstellen. “So lautet eine der Antworten in der Bielefelder Bürgerbefragung zur Zukunft der Pflege. Die Ergebnisse präsentierten die Projektleiter Prof. Dr. Ingo Ballschmieter, wissenschaftlicher Leiter Open Innovation City der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) und Dr. Charlotte Sahin ( ZIG - Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft) bei einer Veranstaltung in der Stadthalle.

Von Burgit Hörttrich