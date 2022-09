Kein Schönwetterbus zum Obersee mehr

Bielefeld

Der Schönwetterbus zum Obersee soll sofort eingestellt werden. Das beschloss die Bezirksvertretung Schildesche einstimmig und will einen entsprechenden Antrag an die Verkehrsbetriebe Mobiel richten. Gleichzeitig sollen die Buslinien 27 und 31, die beide den Obersee über die Talbrückenstraße ansteuern, an Wochenenden und Feiertagen früher als bisher und in dichterem Takt fahren.

Von Burgit Hörttrich