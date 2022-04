Kein Taubenhaus auf dem Niederwall

Der Bau eines zweigeschossigen und sieben Meter hohen Taubenhauses mitten auf dem Niederwall ist vom Tisch. Aus Sicht der Planer war der Standort in dieser prägnanten Lage dann doch zu heikel. Alternativstandort könnte nun das Opitz-Parkhaus sein.

Zweigeschossiges Gebäude in bester Lage von Bielefeld ist vom Tisch – Opitz-Parkhaus könnte Alternativstandort werden

Auf dem Niederwall werden seit Monaten Tauben angefüttert, um sie an den Standort zu gewöhnen.

„Wir wollen den Niederwall damit doch lieber nicht belasten“, sagt Dirk Vahrson, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehr, dem WESTFALEN-BLATT. Damit rückt die Verwaltung von ihrem Vorhaben ab, auf dem Grünstreifen in Höhe der Körnerstraße ein bis zu vier mal vier Meter breites Gebäude hochzuziehen, in dem Tauben gefüttert und zum Brüten animiert werden, um dann die gelegten durch künstliche Eier auszutauschen – als Form der Geburtenkontrolle. Um die Tiere schon mal an den Standort zu gewöhnen, streut der Bielefelder Tierschutzverein seit Monaten Futter auf dem Niederwall-Grünstreifen vor dem Neuen Rathaus aus.