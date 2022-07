Keine Beach-Party am Obersee

Bielefeld

Barfuß tanzen im Sand mit Blick aufs Wasser – die Beach-Party an der „Düne 13“ am Obersee hat viele Jahre Urlaubsgefühl nach Bielefeld gebracht. Zwei Jahr hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, und auch in diesem Jahr fällt die Party, die für den 13. August geplant war, aus. Dieses mal lauten die Gründe: Personalmangel und Engpässe bei der Logistik.

Von Hendrik Uffmann