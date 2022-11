Kinder, Küche, Karriere, Keimzellen

Bielefeld

„Was soll ich tun?“, fragt Aude. „Atme“, sagt Lou. „Ich atme“, antwortet Aude. (K)eine Entscheidung - oder doch: eine für die Freundschaft. Die nämlich gerät in „Keimzellen“ immer wieder kurz in Gefahr zu zerbrechen. „Keimzellen“, ein Stück der kanadischen Autorin Rebecca Déraspe erlebte am Donnerstagabend die deutschsprachige Erstaufführung im TAM.

Von Burgit Hörttrich