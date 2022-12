Kinder-Notfalldienst wird ab Heiligabend deutlich aufgestockt

In Ostwestfalen-Lippe profitieren von dem Zusatzangebot vor allem die Kreise Gütersloh und Lippe sowie die Stadt Bielefeld. Die niedergelassene Ärztinnen und Ärzte entlasten in ihren Praxen ab Heiligabend den kinderärztlichen Notfalldienst, bieten in der Flächenversorgung insgesamt mehr als 120 zusätzliche Sprech­stunden an. Das temporäre Angebot läuft zunächst bis zum 11. Januar 2023.

In den vergangenen Wochen hat sich das Patientenaufkommen in den Kinder- und Jugendarztpraxen laut KVWL deutlich erhöht, insbesondere im Notfalldienst. Dort habe sich die Patientenzahl im Vergleich zu früheren Grippesaisons phasenweise verdoppelt.

Die KVWL hat bereits regiert und die Personalkapazitäten an den bislang 23 Standorten in Westfalen-Lippe erhöht, um die Versorgung weiter gewährleisten zu können. An einigen Standorten sind zudem die Räumlichkeiten erweitert worden. Beispielsweise sind zusätzliche Wartebereiche entstanden, um infektiöse von gesunden Patienten trennen zu können.

„Uns liegt die optimale Versorgung absolut am Herzen. Das gilt natürlich auch und gerade für die Jüngsten. Jeder Patient wird behandelt, allerdings müssen Eltern weiterhin mit Wartezeiten rechnen. Wir appellieren zudem, nur bei tatsächlichen Notfällen die Notfallpraxen aufzusuchen“, erklärt Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL.

Vor dem Praxisbesuch anrufen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden!

Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL: „Das ist ein herausragendes Zeichen aus der Ärzteschaft! Mein großer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Praxisteams, die trotz der extremen Arbeitsbelastung jetzt noch zusätzlich mitanpacken. Sie verzichten auf weihnachtliche Zeit mit ihren Liebsten, öffnen stattdessen ihre Praxistüren – damit bilden wir auch ein imposantes Bollwerk vor den Kinderkliniken, wo die Situation derzeit wirklich dramatisch ist.“

KVWL-Vorstand Thomas Müller: „Mit einer gemeinschaftlichen Kraftanstrengung werden wir diese herausfordernde Infekt- und Grippe-Saison meistern. Als KVWL werden wir die Lage weiterhin ganz genau im Blick behalten, um jederzeit reagieren zu können.“

Welche Praxen sich zusätzlich am Kinder-Notfalldienst beteiligen, steht auf der Internetseite der KVWL. Patientinnen und Patienten sollten vor dem Praxisbesuch anrufen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.