Kinderband Randale rockt in besonderer Atmosphäre

Laut, rockig und lustig: das ist die Bielefelder Kinderband Randale. Seit bereits 18 Jahren begeistert das musikalische Quartett, bestehend aus Jochen, Garrelt, Marc und Christian, ihre großen und kleinen Zuschauer mit fetzigen Rockliedern. Am Samstag verwandeln die Musiker den Harms-Markt in ein Wohnzimmerkonzert.

An dem Samstagnachmittag, 17. Dezember, können die kleinen und die großen Fans der Band ganz nah sein. Sänger Jochen Vahle verrät: „Die Konzerte im Harms zählen auf jeden Fall zu unseren privatesten Konzerten in diesem Jahr. Nach jedem Auftritt nehmen wir uns die Zeit für Fotos und Gespräche mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir als Band freuen uns schon sehr auf die Auftritte, denn bei maximal 50 Besuchern und Besucherinnen pro Konzert hoffen wir auf eine besondere Atmosphäre.”



Auch Harms-Projektmanager Patrick Miles freut sich über das musikalische Highlight am nächsten Wochenende: „Musik im Harms kommt an. Das haben wir über das Jahr schon mehrfach beobachtet. Nachdem wir mit dem The Voice of Germany-Teilnehmer Simon Zawila, den Bands White Coffee und Good Beats oder verschiedenen DJs und Solo-Künstlern und Künstlerinnen hauptsächlich musikalische Acts für Erwachsene im Harms hatten, wollten wir zum Jahresende unseren kleinsten Gästen ein besonderes Event bieten.”

Ticketpreis und Konzertzeiten

Die Tickets sind online für knapp 7,50 Euro erhältlich. Entweder unter www.harms-markt.de oder direkt hier: Tickets kaufen



1. Konzert: 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

2. Konzert: 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

3. Konzert: 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

4. Konzert: 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

5. Konzert 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr