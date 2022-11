Wohnungsbau soll Gemeinde Vilsendorf zukunftsfähig machen

Bielefeld

„Alles ist möglich - innerhalb der Baugrenzen des Gebietes,“ beruhigte Planer Dirk Tacke (Hempel + Tacke GmbH) die Angehörigen der Initiative für ein ausreichend großes Gemeindezentrum in Vilsendorf. Alles sei möglich - vielleicht auch ein Platz inmitten des 1,25 Hektar großen Areals auf dem heutigen Grundstück der Epiphaniaskirche Vilsendorf. Tacke: „Das ist Sache des Entscheidungsträgers, also der Evangelischen Kirche.“ Entstehen sollen dort in sechs Häusern 67 Mietwohnungen.

Von Burgit Hörttrich