Beckhofkirche: Eigentümer will abreißen

Bielefeld

In der Siedlung am Beckhof fanden Mitte der fünfziger Jahre zahlreiche Menschen mit unterschiedlicher Herkunft Zuflucht. 1962 entstand dann etwas, das für damalige Verhältnisse einzigartig war. Eine Kirche mit vier Teilen für vier verschiedene Konfessionen. Nun droht dem Gebäude das Aus. Der Investor will neu bauen und hat den Abriss der Kirche angekündigt.

Von Til Höllwerth