Missbrauch in Bielefeld: Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen gegen den des sexuellen Missbrauchs beschuldigten Mitarbeiter des Kirchenkreises sind noch nicht abgeschlossen. Die dazu in der gedruckten Ausgabe am Freitag und auf der Homepage zeitweise veröffentlichten Artikel über eine Einstellung des Verfahrens beruhen auf einer Verwechslung.

In eigener Sache: Falscher Bericht beruht auf Verwechslung

Eine Ansicht des Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrums Am Brodhagen.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelte auch gegen einen Jugendreferenten im Kirchenkreis Vlotho, ebenfalls wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Diese Ermittlungen sind mittlerweile eingestellt worden und auf nur dieses Verfahren bezog sich die Auskunft der Pressestelle. Im Bielefelder Fall dauern die Ermittlungen nach Auskunft von Sprecher Philipp Kalbertodt weiter an.

Die Verwechslung dieser Fälle hat zu einer falschen Berichterstattung geführt. Der fehlerhafte Artikel ist im Print-Produkt am Freitag sowie online auf der WESTFALEN-Blatt-Internetseite im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen erschienen. Gegen 9 Uhr ist der falsche Bericht im Internet entfernt worden, ebenso in der E-Zeitung. Die Korrektur veröffentlichen wir online mit dieser Nachricht sowie auch in der Samstagausgabe des Print-Produkts.



Wir sind uns der Tragweite des Fehlers bewusst und bitten, den Fehler zu entschuldigen.