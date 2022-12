Anmelden trotz Abriss

Kirchenkreis Bielefeld will weiter Kita an Diesterwegstraße betreiben

Während einer Elternversammlung in der Kita an der Diesterwegstraße 7 sicherte Melanie Hoffmann, Leiterin des Referates Tageseinrichtungen für Kinder beim Kirchenkreis, gut 20 Teilnehmern zu, dass ihre Kinder bis zum Übergang in die Grundschule in der Kita betreut werden. Das gelte auch für alle Kinder, die noch im Jahr 2024 angemeldet werden. Bei den darauffolgenden Jahrgängen könne es jedoch sein, dass sie für einen Teil ihrer Kindergartenzeit wegen der Bauarbeiten in ein Ausweichquartier umziehen müssen.