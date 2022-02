Kita-Neubau oder grünes Wäldchen?

Die Nachfrage nach Plätzen ist da, der Druck deshalb groß: Deshalb suchen Verwaltung und Politik seit Jahren nach einem Standort für eine neue Kindertagesstätte mitten in Heepen. Seit einem knappen Jahr ist ein Gelände an der Beckerstraße im Gespräch. Doch das Grundstück ist dicht bewachsen mit einem Wäldchen.

Bielefeld: Debatte um geplanten Standort an der Beckerstraße neben der ehemaligen Hauptstraße in Heepen

Diese Fläche neben dem Parkplatz der früheren Hauptschule Heepen an der Beckerstraße favorisiert die Verwaltung als neuen Kita-Standort.

Letztlich, erklärt Heepens Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher (SPD), laufe es auf die Frage hinaus: „Was ist man bereit, für eine Kita zu unternehmen?“ Wie schwer diese Frage manchmal zu beantworten ist, lässt sich an dem Widerstand erkennen, den Anwohner, wie berichtet, gegen die mögliche Rodung eines Wäldchens an der Straße Im Hagenbrock in Brackwede leisten. Auch dort soll eine Kita gebaut werden.