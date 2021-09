Kleider machen Leute

Bielefeld

Ohne Lackschuhe, Garnsocken und seidenes Einstecktuch, heißt es, trat der Komponist Maurice Ravel nicht auf. Audrey Hepburn machte in dem Film „Frühstück bei Tiffany“ das „kleine Schwarze“ weltbekannt. Mit einer Reise durch die Geschichte der Mode und einer Hommage an die Leinen- und Textilstadt Bielefeld ist am Samstagabend das Festival „Wege durch das Land“ in der Rudolf-Oetker-Halle zu Ende gegangen.

Von Uta Jostwerner