Bielefeld

Die kleine Kirche am alten Dreisch in Stieghorst kennt seit der Tagesschau am Donnerstagabend jetzt jeder in Deutschland. Nur in Bielefeld ist sie weitgehend unbekannt. Kein Wunder, die katholische ukrainische Gemeinde zählt hier gerade einmal 150 Mitglieder.

Von Stephan Rechlin