Schwerer Unfall: Auto kracht vor Stadtbahn

Etliche Augenzeugen wählten am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr den Notruf 112. Eine 52-jährige Bielefelderin in Begleitung ihres Sohnes überquerte an der Einmündung Sandhagen die Stadtbahngleise auf der Artur-Ladebeck-Straße. Sie beabsichtigte an dem Bahnübergang aus Richtung Brackwede kommend zu wenden. Trotz eingeleiteter Notbremsung des Fahrers (33) erfasste der Zug der Linie 1 in Richtung Innenstadt den Kleinwagen an der Fahrerseite und schob ihn mehrere Meter in das Gleisbett.

