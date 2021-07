Kling – Klang – Kunst

Bielefeld

Ein Stück weit fühlt man sich in die kleine Alice versetzt, die in Lewis Carolls Kinderroman in einen Kaninchenbau fällt und in eine Parallelwelt gelangt, in der Logik und Konventionen außer Kraft gesetzt sind. Wer an diesem Wochenende die Schwelle zur Artists-Unlimited-Galerie überschreitet, findet sich ebenfalls in einem Wunderland wieder.

Von Uta Jostwerner