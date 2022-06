Bielefeld

An Mozart-Enthusiasten besteht in der Neuinszenierung der Oper „Die Entführung aus dem Serail“ am Theater Bielefeld nun wahrlich kein Mangel. An erster Stelle sind hier die Bielefelder Philharmoniker zu benennen, die unter der Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic mit einer aufregenden und gleichermaßen feinnervigen, klingende Seelenräume eröffnenden Klang-Rhetorik aufzuwarten wussten.

Von Uta Jostwerner