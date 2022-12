Klinik-Besuch weiter nur mit offiziellem Corona-Test

Bielefeld

Besucher in den Bielefelder Krankenhäusern müssen weiterhin einen negativen Coronatest mit Zertifikat einer anerkannten Teststelle vorlegen. Damit stellen sich die Kliniken gegen die Lockerung, die das NRW-Gesundheitsministerium mit einer neue Coronaschutzverordnung einführt, die von diesem Donnerstag an in Kraft tritt.

Von Hendrik Uffmann und Kerstin Sewöster